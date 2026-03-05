Wisekey hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz um 58 Prozent auf 19,0 Millionen US-Dollar gesteigert. Im vierten Quartal verdoppelte sich der Umsatz auf 8,0 Millionen Dollar.
Der Bestand an liquiden Mitteln lag per Ende 2025 bei über 425 Millionen Dollar, nach 90 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Tochtergesellschaft Sealsq trug mit einem Umsatzplus von 66 Prozent wesentlich zum Wachstum bei.
Für das laufende Jahr erwartet Wisekey einen Umsatzanstieg von 50 bis 100 Prozent. Im ersten Quartal 2026 soll der Umsatz mehr als 4,0 Millionen Dollar erreichen.
(AWP)