Darüber hinaus habe The Hashgraph Group, die auf DLT-Lösungen auf dem Hedera-Netzwerk spezialisiert sei, einen Vertrag mit Wisekey unterzeichnet. Dieser beinhalte eine Erstinvestition in Sealcoin sowie technisches Know-how und strategische Beratung in der Web3-Wirtschaft, hiess es weiter.