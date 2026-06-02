Das Unternehmen erwerbe 100 Prozent der Anteile an der im EPFL-Innovationspark in Ecublens ansässigen Gesellschaft, teilte die auf Post-Quanten-Sicherheit spezialisierte Wisekey-Tochter am Dienstag mit. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.
Miraex entwickelt den Angaben zufolge photonische Quantenverbindungslösungen. Die Übernahme wurde über den unternehmenseigenen Quantum Fund finanziert. Mit der Akquisition will Sealsq den Ausbau seiner Quantenplattform beschleunigen und den Aufbau einer quantensicheren Infrastruktur im Weltraum vorantreiben.
(AWP)