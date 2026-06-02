Miraex entwickelt den Angaben zufolge photonische Quantenverbindungslösungen. Die Übernahme wurde über den unternehmenseigenen Quantum Fund finanziert. Mit der Akquisition will Sealsq den Ausbau seiner Quantenplattform beschleunigen und den Aufbau einer quantensicheren Infrastruktur im Weltraum vorantreiben.