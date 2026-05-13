Die Technologien von Sealsq sollen unter anderem sichere Authentifizierung, geschützte Startprozesse und Zero-Trust-Kommunikation zwischen Satelliten, orbitalen Rechenknoten und terrestrischer Infrastruktur ermöglichen. Auch Anwendungen in souveränen Cloud- und Weltrauminfrastrukturen sieht das Unternehmen als mögliches Einsatzfeld.