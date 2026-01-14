Die anhaltende Umstellung auf post-quantum-fähige Halbleiter und Software wirkte sich jedoch weiterhin dämpfend auf das Umsatzwachstum aus. Das Unternehmen hebt zudem eine gut gefüllte Pipeline über 200 Millionen Dollar für die kommenden drei Jahre sowie neue Grossaufträge im Bereich PKI-Dienste für die Energie- und Smart-Home-Branche hervor.