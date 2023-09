Bereits in Betrieb sind siebzehn WISeSat-Satelliten, die unter anderem von Elon Musks Weltraum-Unternehmen SpaceX in den Orbit gebracht wurden. Wisekey will insgesamt 80 solcher Kleinsatelliten ins All bringen und mit diesen ein Netzwerk, eine sogenannte Satellitenkonstellation, aufbauen.