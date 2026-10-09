Wiseqey und Sealsq werden gemeinsam die Mehrheit der Anteile an der neuen Holding Quantisimo Holding Corp. halten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Konkret erhalten Wiseqey und Sealsq zusammen 66,61 Millionen Aktien der neuen Holding Quantisimo Holding Corp. Die Mindestbarkomponente beträgt 15 Millionen Dollar, finanziert durch GigCapital8 und Sealsq.