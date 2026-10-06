Die Wiseqey-Tochtergesellschaft Wisesat.Space hat im Zusammenhang mit dem am Freitag erfolgten Börsenstart an der Nasdaq eine Kapitalerhöhung erhalten. Die Kapitalerhöhung über insgesamt 10 Millionen US-Dollar erfolgte unter dem Lead der Wiseqey-Tochter Sealsq, wie Wiseqey am Montagabend mitteilte.
Die Investition soll die Entwicklung von Satelliteninfrastruktur und die Integration von Post-Quantum-Sicherheitslösungen bei Wisesat.Space vorantreiben. Sealsq und Wisesat.Space sind beide Tochterfirmen von Wiseqey und planen eine enge Zusammenarbeit im Bereich sicherer Raumfahrtinfrastruktur.
(AWP)