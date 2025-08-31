Was bringt die Vorlage?

An der Urne entscheiden Volk und Stände nicht über die Streichung des Eigenmietwerts, sondern über einen Verfassungsartikel, der den Kantonen die Möglichkeit gibt, mit einer neuen Sondersteuer auf Zweitwohnungen mit der Abschaffung des Eigenmietwerts wegfallende Einnahmen zu kompensieren. Das Parlament hat diese Verfassungsänderung zur Voraussetzung dafür gemacht, dass der Eigenmietwert abgeschafft werden kann, indem es die beiden Vorhaben miteinander verknüpft hat. Die Kantone sind aber frei, zu entscheiden, ob und wie sie die Steuer auf Zweitwohnungen einführen.