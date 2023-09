Die beste Zahlungsmoral haben Firmen in Uri, Obwalden und Appenzell Innerrhoden, wo weniger als jede zehnte Rechnung zu spät beglichen wird. Am schlechtesten schneidet Zug ab, hier sind fast 27 Prozent der Rechnungen überfällig. Auch im Tessin und in Schaffhausen hat gut jede vierte Rechnung Verzug.