Geringeres Sparpotenzial und Zinseszinseffekt

Laut Bundesamt für Statistik arbeiten rund 30 Prozent der alleinstehenden Frauen ohne Kinder in der Schweiz Teilzeit, während der Anteil bei den Männern bei rund 15 Prozent liegt. Von den erwerbstätigen Müttern arbeiten 80 Prozent Teilzeit mit einem durchschnittlichen Pensum von rund 60 Prozent. Eine Pensumsreduktion hat sowohl direkte als auch indirekte Folgen für das Einkommen. Vor allem die indirekten Folgen werden laut UBS-Studie bei der Entscheidung für die Teilzeitarbeit zu wenig berücksichtigt. In erster Linie entstehen Lohneinbussen, zusätzlich kann jedoch die zukünftige Lohnentwicklung beeinflusst werden. Tiefere Erwerbseinkommen reduzieren das Sparpotenzial in der 2. und 3. Säule erheblich - hinzu kommt noch der entgangene Zinseszinseffekt auf die Sparguthaben, wie Elisabeth Beusch aufzeigte. Dies wirke sich überdurchschnittlich auf die Altersvorsorge aus.