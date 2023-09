Viele dieser Regionen seien ländlich geprägt, die Einkommen teilweise tiefer als in den Zentren und die guten Anbindungen an diese fehlten, sagt Robert Weinert, Leiter Research bei Wüest Partner, in der «SonntagsZeitung». Doch auch in urbaneren oder stadtnahen Regionen sind die Preise um bis zu 2 Prozent gesunken. Zum Beispiel rund um Winterthur und Basel. Oder in beliebten Agglomerationen wie Ausserschwyz, Einsiedeln, Schwyz oder Luzern.