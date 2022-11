In der aktuellen Situation profitiert die Schweiz auch von der vergleichsweise tiefen Inflation, was verhindert, dass die für den Lebensabend angesparten Vermögen zu rasch an Wert verlieren. Diesen negativen Einfluss der Inflation aufs Vermögen halten die Studienautorinnen und -autoren denn auch für das am häufigsten unterschätzte Risiko bei der Planung für den Ruhestand.