Bei den Personen auf dem Foto könnte es sich um die Familie Morley handeln, welche in den frühen 1980er-Jahren den damaligen Teenager Ma nach Newcastle in New South Wales einlud. Ma blieb mit den Morleys übner die Jahre in Kontakt und richtete 2017 im Namen seines verstorbenen Mentors Ken Morley einen Universitätsstipendienfonds in Höhe von 20 Millionen Dollar ein, wie Bloomberg schreibt.