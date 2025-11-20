Sainte-Foy-Tarentaise, Frankreich

In den französischen Alpen, nur wenige Kilometer von Val d’Isère und Tignes entfernt, liegt ein Berg, den der Massentourismus merkwürdigerweise übersehen hat: Sainte-Foy. Das kleine Skigebiet verfügt über gerade einmal vier Lifte, eine einzige Hauptstrasse und eine eingeschworene Gemeinde treuer Skifahrer, die im Flüsterton von unendlichem Pulverschnee und unberührten Waldabfahrten erzählen. Während die Nachbarn 20 Dollar für einen Espresso verlangen und mit ihren glänzenden neuen Sesselliften prahlen, die einen windgeschützt auf den Berg bringen, ruckeln die Lifte in Sainte-Foy noch wie in den 1990er-Jahren — und auch die Gastronomie scheint aus einer anderen Zeit zu stammen. Einheimische wissen, wo man unter den Absperrungen hindurch muss, um in weite, unberührte Hänge im freien Gelände zu gelangen, die scheinbar nie verspurt sind. Es ist ein Ort, an dem man selbst mittags noch frische Spuren findet — und das Gefühl hat, ein Geheimnis entdeckt zu haben, das die Alpen eigentlich für sich behalten wollten.