Die Swiss-Mutter Lufthansa ist mit 19 Maschinen des Typs der grösste, verbliebene Betreiber der 747. Alle Maschinen sind in Frankfurt stationiert und fliegen von dort Langstreckenziele an, wie das Fachportal Meilenoptimieren.com schreibt. Mit einem Zwischenstopp in Frankfurt kannst du diese Flüge leicht erreichen. Die Ziele: São Paulo, New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Shanghai, Singapur, Tokio und Johannesburg. Aktuell rüstet die Lufthansa die Kabinen um, unter anderem bekommen die Jumbojets noch luxuriösere First-Class-Kabinen.