Könnte Wahl der Feriendestination beeinflussen

Viele Familien schicken ihre Kinder nur halbtags in die Skischule. Beliebter ist dabei der Vormittag, was sich auch in den Preisen widerspiegelt. Wer die Kleinen am Morgen in den Unterricht schicken will, bucht am besten schon im Vorhinein Plätze. In gewissen Skigebieten sind überhaupt nur noch wenige Daten für den Gruppenunterricht verfügbar.