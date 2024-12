Entlastung durch Kindergeld

Bis Anfang der Woche hatten CDU und CSU argumentiert, dass man der von den früheren Ampelparteien SPD, Grüne und FDP geplante Abmilderung der Kalten Progression in der Einkommenssteuer und der Erhöhung des Kindergelds nicht mehr zustimmen könne. Denn die noch amtierende Regierung habe keinen Haushalt 2025 mehr beschliessen können. Der Finanzminister muss also mit einer sogenannten vorläufigen Haushaltsführung in das kommende Jahr gehen. Doch weil sich im Bundestagswahlkampf niemand dem Vorwurf aussetzen will, Bürger nicht entlasten zu wollen, machte die Union am Ende doch mit.