Der Schweizer Aktienmarkt hält diese Woche an seinem Aufwärtstrend fest. Stand Freitagvormittag steuert der Swiss Market Index (SMI) auf ein Wochenplus von 0,9 Prozent zu. Somit dürfte der Leitindex die nunmehr dritte Woche in Folge positiv schliessen. Zumindest in den letzten Wochen scheint der hiesige Aktienmarkt seine europäischen Pendants ein wenig abzuhängen. Allerdings war der SMI dem Eurostoxx 50 oder auch dem deutschen Dax viele Monate hinterher gehinkt.

Unter den Schweizer Blue Chips ist Richemont (+3,7 Prozent) weiter nicht zu stoppen. Die Aktie der Luxusgüter-Gruppe ist seit der überraschend starken Vorlage der Jahreszahlen vor rund zwei Wochen um ein Fünftel in die Höhe geklettert. Hinzu kamen zahlreiche positive Analystenkommentare. Ebenfalls rund lief die Woche bisher für die ABB-Aktie (+2 Prozent). Sie gehört seit Anfang des Jahres zu den besten SMI-Werten (mehr dazu hier).

Tops und Flops der Woche im SMI

Grafik: Bloomberg

Weniger gut ist die Woche für SGS (-1,4 Prozent). Die Aktie des Warenprüfkonzerns ist die letzte Woche stark angestiegen. Die Westschweizer hatten zuvor ambitionierte Ziele formuliert und so das Kaufinteresse der Anlegerinnen und Anleger auf sich gezogen. Ebenfalls mau verläuft die Woche für die Versicherer Swiss Life (-1,3 Prozent), Swiss Re (-1,2 Prozent) und Zurich (-0,5 Prozent). Die Branche tut sich seit der Pandemie an der Börse schwer.

Am breiten Markt ist es die Woche der kleineren Biotech-Buden. Die Aktie von Santhera (+44 Prozent) erlebte am Dienstag einen regelrechten Kurssprung. Grund waren positive Studiendaten zum Wirkstoff Vamorolone, der gegen die Muskelkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) helfen soll. Geplant ist ein Zulassungsantrag bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA im ersten Quartal 2022.

Auch die Aktie von Kuros (+21 Prozent) kann ein sattes Wochenplus aufweisen. Das Biotech-Unternehmen konnte mit der Markteinführung des Knochentransplantats MagnetOS die eigenen Erwartungen übertreffen, wie Kuros am Mittwoch mitteilte. So konnte in den USA im ersten Quartal 2021 der Direktvertrieb von MagnetOS um 117 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden.

Tops und Flops der Woche im SPI

Grafik: Bloomberg

Die schlechteste Woche am Schweizer Aktienmarkt hat Meyer Burger (-6,8 Prozent). Die Aktie des Solarunternehmens wurde in den Wochen zuvor allerdings stark nach oben gekauft. Der Markt scheint an die neue Strategie, statt lediglich die Maschinen auch die Solarmodule zu verkaufen, grundsätzlich zu glauben. Doch zuletzt haben sich auch vermehrt Leerverkäufe in Position gebracht, um auf einen fallenden Kurs der Aktie zu wetten.

Einmal mehr bescheiden läuft die Woche auch für Zur Rose (-5,77 Prozent). Die Versandapotheke tut sich seit Monaten an der Börse schwer. Seit Mitte Februar verlor die Aktie nunmehr 37 Prozent an Wert, nachdem sie zuvor einem regelrechten Hype ausgesetzt gewesen war. Mögliche Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland lasten ebenfalls auf der Aktie. Ist die Aktie dennoch ein Kauf? Mehr dazu hier.