Brandes präzisiert: «Flexibel heisst nicht einfach nur früher in Rente gehen. 70 Prozent sind wirklich bereit, länger zu arbeiten – wenn die Rahmenbedingungen stimmen.» Dafür brauche es ein Umdenken bei den Angestellten und in den Chefetagen: «Wir müssen uns von der Fixierung auf Rente mit 65 lösen. Jeder soll selber bestimmen können, wann er oder sie genug gearbeitet hat», sagt Brandes. Einzig die finanziellen Konsequenzen gelte es abzuschätzen: Wer früher geht, erhält weniger Rente. Wer länger arbeitet, entsprechend mehr.