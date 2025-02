Obwohl China der weltweit grösste Produzent und Exporteur ist, wird aus der Volksrepublik nur sehr wenig Stahl in die USA geliefert. Die in Trumps erster Amtszeit 2018 eingeführten Zölle in Höhe von 25 Prozent schlossen den Grossteil des chinesischen Stahls vom US-Markt aus. China exportierte im vergangenen Jahr 508.000 Nettotonnen Stahl in die USA, was 1,8 Prozent der gesamten US-Stahleinfuhren entspricht.