Die Schuldenbremse ist selbst in der Schweiz unter Druck: Die Delegierten der SP Schweiz forderten an ihrem Parteitag in Davos vor kurzem die langfristige Abschaffung. Auch in Deutschland wird diese zunehmend kritisch gesehen. In Ländern wie Italien wird sie regelmässig ausgehebelt. So ist in unserem südlichen Nachbarland eine höhere Neuverschuldung bei «aussergewöhnlichen Ereignissen» erlaubt, wenn das Parlament mit absoluter Mehrheit zustimmt.