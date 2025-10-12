Je weniger Einwohner, desto grösser die Haushalte

Die Alleinstehenden benötigen nicht nur am meisten Platz, sondern haben auch den grössten Anteil am Wohn-Kuchen. Schweizweit werden mehr als ein Drittel aller Haushalte von einer Person geführt. In der Tendenz leben in den städtisch und urbanen Gebiete am meisten Personen alleine. In Städten mit mehr als 50'000 Einwohnenden stehen im Schnitt 46 Prozent 1-Personen-Haushalte. In den ländlichen Gemeinden ist hingegen der Anteil an Haushalten ab zwei Personen höher.