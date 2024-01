Wohnraum bleibt knapp

Die grossen Trends am Immobilienmarkt dürften sich 2024 fortsetzen, so die ZKB. So dürfte die Nettozuwanderung hoch bleiben und der Rückgang der Leerstände bei Mietwohnungen anhalten. Die Wohnbautätigkeit - gebremst durch weniger Baubewilligungen und höhere Baukosten - werde nicht in der Lage sein, den Zusatzbedarf an Wohnungen zu stillen, heisst es weiter.