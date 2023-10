«Trotz kräftiger Zinssteigerungen in den vergangenen Jahren ist es heute also immer noch deutlich einfacher, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen als noch vor 30 Jahren», so das Fazit des IW. In den 1980er Jahren seien die Kaufpreise zwar deutlich niedriger gewesen als heute. «Gleichzeitig lagen die Bauzinsen aber in aus heutiger Sicht unvorstellbarer Höhe – bei mehr als zehn Prozent.» Aktuell sind sie weniger als halb so hoch. Zudem seien die Einkommen in den vergangenen vier Jahrzehnten kräftig gewachsen.