Bei den Einfamilienhäusern zogen die Preise im Vergleich mit dem Vorquartal am stärksten an in den Städten mit einer grossen Agglomeration sowie in den städtischen Gemeinden mittelgrosser Agglomerationen (je +0,7 Prozent). Einen leichten Rückgang gab es einzig im Bereich der intermediären Gemeinden (-0,1 Prozent).