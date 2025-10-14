Getrübt werde der Ausblick von den US-Zöllen auf Schweizer Exporte, heisst es. In verschiedenen Kantonen mit einem hohen Anteil an Exporten in die USA könnte dadurch das verarbeitende Gewerbe beeinträchtig werden. Es sei indes noch unklar, ob und wie stark sich dies auf die Immobilienmärkte auswirken werde.