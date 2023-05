Dies stelle für die Schweizerische Nationalbank ein Dilemma dar. "Sie will mit den höheren Zinsen die Inflation eigentlich dämpfen, treibt sie über den Referenzzinssatz aber selbst nach oben." Die SNB werde selber also zum "Inflationstreiber", so das Fazit der Raiffeisen-Ökonomen. Bekanntlich hat die Nationalbank wegen der hohen Inflation in den letzten Quartalen ihren Leitzins in vier Schritten von -0,75 auf +1,50 Prozent angehoben.