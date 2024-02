Dabei gebe es regional deutliche Unterschiede in der Mietpreisentwicklung. Während einzig in der Grossregion Zürich die Angebotsmieten (-1,1 Prozent) gesunken seien, seien sie in der Zentralschweiz (+1,4 Prozent) und der Nordwestschweiz (+1,2 Prozent) deutlich gestiegen. In den anderen Regionen seien die Erhöhungen moderat ausgefallen. Im Tessin betrug der Anstieg +1,0 Prozent, in der Genferseeregion +0,6 Prozent, im Mittelland +0,4 Prozent und in der Ostschweiz +0,3 Prozent.