Dabei gibt es regional grosse Unterschiede: Am stärksten gestiegen sind die Mieten im Vormonatsvergleich in der Zentralschweiz (+2,2 Prozent) und hier vor allem in Zug und Luzern. Etwas moderater seien die Steigerungen in der Ostschweiz (+1,1 Prozent), in der Grossregion Zürich (+1,0 Prozent) sowie in der Genferseeregion (+0,9 Prozent). Kaum Veränderung gab es im Mittelland (+0,1 Prozent). In der Nordwestschweiz (-0,3 Prozent) und im Tessin (-0,3 Prozent) seien die die Angebotsmieten dagegen leicht gesunken.