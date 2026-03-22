Für Paare wie die 55-jährige Lanette Canen und den 56-jährigen Johan Bodin war die «Villa Vie Odyssey» zunächst ebenfalls nicht als dauerhafte Lösung gedacht. Ursprünglich wollten sie verschiedene Orte erkunden, an denen sie sich später niederlassen könnten. Doch je länger sie an Bord waren und je näher sie den anderen Bewohnern kamen, desto mehr begannen sie, einen dauerhaften Aufenthalt in Betracht zu ziehen. Das Paar gab an, sein Mietwagenunternehmen auf Maui im US-Bundesstaat Hawaii verkauft zu haben, um die Kabine auf der «Odyssey» zu finanzieren, in die es bei der Jungfernfahrt des Schiffs einzog.