Mit Blick auf die einzelnen Landesregionen habe sich derweil an der Rangfolge der «schnellsten» Märkte wenig verändert. Die kürzesten Insertionszeiten verzeichnen weiterhin die Zentralschweiz mit 61 Tagen, gefolgt von Zürich mit 64 Tagen und der Region Genf mit 65 Tagen. Das Tessin bleibt trotz Rückgang mit durchschnittlich 131 Tagen die Region mit den längsten Insertionszeiten.