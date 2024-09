Laut dem Mietindex gingen die Preise nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in den meisten Kantonen zurück. Am stärksten war der Rückgang im Tessin, wo Wohnungssuchende im Schnitt 1,7 Prozent weniger zahlen mussten als im Vormonat. Aber auch in Obwalden (-1,3 Prozent), Neuenburg und Jura (je -1,2 Prozent) gaben die Mietpreise nach. Gestiegen sind die Angebotsmieten hingegen nur in den Kantonen Graubünden (+1,3 Prozent), Nidwalden (+0,9 Prozent) und Zug (+0,3 Prozent).