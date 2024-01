So sind im Dezember die Angebotspreise für Mietwohnungen erneut um 0,9 Prozent gestiegen, wie der am Dienstag veröffentlichte Swiss Real Estate Offer Index zeigt, der von der Swiss Marketplace Group (SMG) in Zusammenarbeit mit dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI und dem Immobilien-Online-Marktplatz ImmoScoout24 erhoben wird. Im Gesamtjahr betrug die Zunahme wie bereits im Vorjahr 4,4 Prozent.