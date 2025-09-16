Teures Zürich

In absoluten Zahlen zeigt sich wenig überraschend, dass Zürich das teuerste Pflaster der Schweiz bleibt. Über alle untersuchten Mieten hinweg betrug die durchschnittliche Miete in der Limmatstadt 2418 Franken pro Monat. In dieser Region wurden laut Newhome knapp 50'000 Wohnungen ausgeschrieben und in der Studie analysiert.