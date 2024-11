Dabei zeigten sich die Angebotsmieten in 14 von 25 Kantonen (die Appenzeller Kantone werden zusammengefasst) rückläufig, also in mehr als der Hälfte. Besonders deutlich war dies in Zug (-2,2 Prozent), Glarus (-1,3 Prozent) und Genf (-1 Prozent) der Fall. Aber auch in Zürich reduzierten sich die ausgeschriebenen Mieten um 0,7 Prozent.