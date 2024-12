Am stärksten stiegen die Mieten im November im Kanton Nidwalden (+2,1 Prozent). Ein deutliches Plus wurde auch in den Kantonen Schaffhausen (+1,6 Prozent), Wallis (+1,4 Prozent) und Schwyz (+1,3 Prozent) verzeichnet. Deutlich rückläufig waren die Angebotsmieten in Graubünden (-4,4 Prozent), was die Experten von Homegate aber auf zeitlich beschränkte Veränderungen zurückzuführen.