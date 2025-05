Während die Preise in der Ostschweiz (+7,1 Prozent) und im Mittelland (+1,2 Prozent) zulegten, blieben sie in Basel stabil und gingen in Zürich (-1,7 Prozent) sowie in der Südschweiz (-4,0 Prozent) zurück. Nahezu unverändert blieben die Preise auch in der Region Genfersee (-0,3 Prozent).