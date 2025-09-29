Die Aktie des Unternehmens schoss am Donnerstag zweitweise um rund 1500 Prozent in die Höhe, bevor der Handel wegen der hohen Volatilität mehrfach ausgesetzt wurde. Zuvor hatte die New Yorker Börse NYSE mitgeteilt, dass die alten Aktien des Unternehmens im Zuge des abgeschlossenen Insolvenzverfahrens vom Handel genommen werden. Anleger erhalten im Gegenzug neue Papiere des sanierten Konzerns, die die weitere Börsennotierung des Unternehmens sichern.