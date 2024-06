«Wohnraumnutzung aus individueller Sicht». So heisst eine Studie der Zürcher Hochschule ZHAW, die am Donnerstag veröffentlicht wurde und die auf einer Umfrage unter 1097 Personen in der Deutsch- und Westschweiz beruht. Ältere Menschen beanspruchen angesichts des knappen Angebots in der Schweiz zu viel Wohnraum, ist eines der Resultate der Studie.