Das Abwärtsrisiko sei nun begrenzt und es biete sich nun möglicherweise eine einmalige Gelegenheit, in den Sektor einzusteigen, schreibt Citigroup am Montag. Clariant scheine weitgehend vom Radar der Investoren verschwunden zu sein. Ihres Erachtens biete das Unternehmen aber attraktive Möglichkeiten. Die Analysten von Citigroup stuften das Rating für Clariant daher in einer Branchenstudie auf "Buy" von zuvor "Neutral". Das Kursziel wurde auf 16,00 von 11,50 Franken erhöht.