Mit Blick auf den weiteren Zinskurs in den USA setzen Währungshüter unterschiedliche Akzente. Angesichts der brummenden Wirtschaft muss die Notenbank Fed aus Sicht des Chefs des Fed-Bezirks Minneapolis, Neel Kashkari, im Kampf gegen die Inflation möglicherweise mehr tun. Wenn die Wirtschaft weiter derart hochtourig laufe, stelle sich die Frage, ob die Geldpolitik so restriktiv sei wie derzeit angenommen, sagte er am Dienstag auf Bloomberg Television. Er fügte hinzu, eine wieder ansteigende Inflation und eine anhaltend starke Wirtschaftsaktivität wären für ihn Signale, dass die Notenbank möglicherweise mehr tun müsste. Derzeit sehe er nicht viele Anzeichen, dass die Wirtschaft schwächer werde.