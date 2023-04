Online-Simulatoren helfen bei der Berechnung des idealen monatlichen Beitrags. Beispiel: Du bist 1993 geboren und schliesst am 1. März 2023 einen Vertrag für die 3. Säule ab. Monatlich zahlst Du 150 Franken ein. Diese 1800 Franken pro Jahr wandeln sich bei Ablauf des Vertrags, wenn Du 65 Jahre alt bist (in diesem Fall im Jahr 2057), in einen Betrag von 50'429 Franken um. Zusammen mit einer realistischen Schätzung der Überschüsse – d.h. der Zinsen, die der Versicherer am Ende der Vertrags-Laufzeit auszahlen könnte, die aber nicht garantiert sind – liegen auch über 73'000 Franken drin. Die 3. Säule bietet aber vergleichsweise wenig Wertgewinn.