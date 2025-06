Das hat in einer zentralen Frage bedeutende Konsequenzen. In Artikel 11 der Satzung heisst es: «Der Gründer bestimmt seinen Nachfolger selbst.» Diese Regel ist damit weiterhin in Kraft. Und selbst wenn man sie ändern wollte, wäre das kaum ohne die Zustimmung Schwabs möglich. Seine Rechte könnten ihm nur aus schwerwiegenden Gründen entzogen werden, heisst es von seiner juristischen Seite. Der Rücktritt am Osterwochenende reicht dazu nicht aus. Brabeck führt dann auch formal nur den Titel «Chairman ad interim».