Im Tagesgeschäft ​lief es dagegen rund. Der ​Umsatz erhöhte sich um 4,7 ​Prozent auf 1,5 Milliarden Franken, das um Transformationskosten bereinigte ‌operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 22,2 Prozent auf 542,3 Millionen Franken. Dies entspreche einer Marge von ​36,2 ​Prozent. Die Ziele ⁠für die nächsten zwei Jahre ​blieben unverändert: Ein ⁠Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine ‌Ebitda-Marge von über 40 Prozent. Der Verwaltungsrat schlage eine stabile Dividende von 5,30 ‌Franken pro Aktie vor.