Als Reaktion auf die sinkende Inflation drückte die SNB den Leitzins Mitte Juni auf 0,00 Prozent. Das ist der tiefste Wert aller grösseren Wirtschaftsräume, entsprechend bewegen sich die Banken in der Schweiz in einem schwierigeren Zinsumfeld als etwa in der Eurozone, wo der Einlagensatz bei 2,0 Prozent liegt. Letztmals hatte die SNB im Jahr 2014 faktisch Nullzinsen. Nach einer langen Phase im negativen Bereich ging die SNB dann 2022 wieder zu positiven Zinsen über, von denen die Banken insbesondere 2023 profitierten. «Über die letzten drei Jahre konnten sie dank 'Normalzinsen' ihre Aktiven bewirtschaften und damit klar einen positiven Ergebnisbeitrag erwirtschaften», sagt Kai Trümpler vom Berater Oliver Wyman. «Das dreht jetzt.»