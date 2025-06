Worum geht es für Kanzler Merz bei dem Gipfel?

Merz setzte bei seiner ersten Begegnung mit Trump im Weissen Haus in der vergangenen Woche darauf, mögliche Konfliktfelder zu umschiffen. Diesen Kurs will er auch in Kananaskis fortsetzen. Das erste Gespräch mit dem US-Präsidenten sei ja «harmonisch» verlaufen, heisst es in seiner Delegation. «Jetzt ist der nächste Test: Wie sieht es in einer Teamsituation aus und wie gut gelingt es den G7, diesen Teamgeist auch nach aussen zu tragen.»