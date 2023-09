Der grösste Pharmazulieferer der Welt hat eine turbulente Woche hinter sich: Erst am Montag gab Lonza bekannt, dass CEO Pierre-Alain Ruffieux (53) den Konzern Knall auf Fall verlässt. Am Tag darauf kündigte Partner Moderna an, die Produktion des Wirkstoffs für den Covid-Impfstoff in Visp VS einzustellen – auf Ende Monat.