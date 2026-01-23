Auf der Webseite prangt sogar ein Disclaimer: «Nach der grossen Aufmerksamkeit, die das Modell durch Präsident Emmanuel Macron beim Weltwirtschaftsforum in Davos erfahren hat, verzeichnet unsere E-Shop-Website ein aussergewöhnlich hohes Aufkommen an Besuchen und Anfragen.» Um einen stabilen und sicheren Zugang für alle zu gewährleisten, habe das Unternehmen eine offizielle temporäre Seite eingerichtet, die dem Kauf des Modells gewidmet sei.