Okonjo-Iweala sagte zudem voraus, dass die vollen Auswirkungen der Zölle auf den Welthandel erst später zu spüren sein dürften - etwa im kommenden Jahr. Der jüngste Anstieg des Handelsvolumens sei durch das Vorziehen von Warenlieferungen in der ersten Jahreshälfte bedingt, um die US-Zölle noch zu umgehen, und lasse nun allmählich nach. Dies hatte die WTO im August dazu veranlasst, ihre Wachstumsprognose für den Welthandel im laufenden Jahr von 0,2 auf 0,9 Prozent anzuheben. «Möglicherweise werden wir später weitere Auswirkungen sehen, wenn die Lagerbestände aufgebraucht sind», sagte die WTO-Chefin.